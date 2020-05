Météo de ce dimanche avec le retour de la pluie !

Ce matin les averses orageuses sont parfois soutenues au sud du Sillon Sambre et Meuse et au fil des heures dans le centre du pays. Ailleurs le ciel reste menaçant, le vent souffle en rafales pour atteindre 30 à 40 km/h. Les températures en milieu de matinée affichent 15 à 18 degrés.

Cet après-midi les orages restent présents dans le centre et le sud du territoire. Le vent du Nord se renforce pour atteindre 50 à 70 km/h et faire chuter les températures qui affichent 14 à 17 degrés.

Ce soir et cette nuit les averses et orages s’évacuent mais le ciel reste couvert avec parfois un peu de pluie. Il fera frais avec un mercure affichant 3 à 6 degrés.

Demain encore un peu de pluie sur l’est mais le ciel se dégagera dans le centre et vers le littoral. Pour le premier jour des Saints de glace, le vent soufflera en rafales avec des pointes de 60 à 80 km/h et renforcera cette sensation de froid. Nous allons perdre une dizaine de degrés en 24h avec 8 degrés sur l’est, 10 à 12 en allant vers le centre et 10 degrés à la mer. Nous nous consolerons avec plusieurs journées ensoleillées la semaine prochaine.