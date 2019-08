Météo de ce dimanche : après la pluie, un temps sec

Une grosse zone de pluie traverse notre pays encore ce matin avec des pluies plus soutenues sur toute la partie centrale du pays. Le ciel va se dégager en cours d’après-midi. La zone la plus touchée sera celle du sud du Sillon Sambre et Meuse avec un ciel couvert, pluvieux, des coups de tonnerre et des rafales de vent possible. Maxima : 18 à 22°.

Temps sec la nuit prochaine. Minima : 8 à 14°.

Temps encore instable en début de semaine

On commence la semaine sous des températures un peu limite. 8 à 14° au matin lundi avec une alternance entre éclaircies et nuages. Quelques faibles averses pourront se former sur le Nord-Ouest. Toujours un peu d’humidité possible mardi mais un temps ensoleillé dominera. Maxima : 17 à 21°.

Conditions estivales dès mercredi

Mercredi, là on oublie les averses et le temps stable s’installera. Les températures vont doucement augmenter pour atteindre les 28° ce samedi. On repart vers des conditions estivales avec des nuits agréables.