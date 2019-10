Météo de ce dimanche : après la pluie, le ciel sera nuageux mais lumineux

Les pluies vont s’évacuer vers l’Est durant la journée. Fin de matinée, elles devraient avoir quitter le centre et en milieu d’après-midi quitter l'Est du pays.

Le ciel restera nuageux mais il fera tout de même lumineux.

Les températures vont baisser la nuit prochaine et demain

Minima pour la nuit prochaine : de 0° à 6°.

Demain, au réveil, brumes brouillard et nuages bas pour tout le monde pour ensuite profiter d’un temps sec et ciel nuageux mais toujours très lumineux. Baisse des températures : 8° (à Saint-Hubert), 12° (à Bruxelles) et 13°(à la Côte).

Tendance pour la semaine :

Première partie de semaine sèche et fraîche et seconde partie plus humide mais plus douce. Le temps va donc se dégrader en fin de semaine avec le retour de la pluie et du vent à partir de jeudi.