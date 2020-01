Météo de ce dimanche : ambiance grise malgré quelques éclaircies

Ce matin, le ciel sera couvert sur l’ensemble des régions et quelques gouttes pourraient tomber localement. Des éclaircies pourraient tout de même percer temporairement la couverture nuageuse du littoral jusqu’à Mons et Bruxelles. Les températures en milieu de matinée seront comprises entre 2°C sur les reliefs et 5°C en bord de mer.

Pas d’évolution pour cet après-midi, on gardera un ciel gris partout avec un risque de bruine par endroits. Concernant les maxima, on attend 4°C sur les hauteurs, 6°C pour le sud du pays, 7 à 8°C sur le centre et l’ouest.

La nuit prochaine, les nuages resteront toujours nombreux. Des brumes et brouillards pourraient se former le long de la frontière française en fin de nuit. Les minima varieront entre -2°C sur les hauteurs à 5°C au littoral. Avec les températures négatives sur les reliefs, on pourrait observer la formation de givre localisé.

Indice électricité : Cette journée de dimanche sera assez grise et dès lors l’indice photovoltaïque sera moyen sur le centre et faible sur l’est et l’ouest. L’heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 13h.