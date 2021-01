Météo de ce dimanche : accalmie de courte durée

Après les chutes de neige hier soir et cette nuit, c’est l’accalmie ce dimanche matin. Quelques flocons peuvent encore voltiger sur les Hautes-Fagnes. Ailleurs, le ciel se dégage tant bien que mal, un peu plus nettement du littoral au Hainaut jusqu’à Namur. Il fait froid avec de faibles gelés et le risque de verglas est bel et bien présent. Le mercure affiche entre 0 à -3 degrés de Spa à Virton et de 0 à 4 degrés dans le centre et au littoral.

L’accalmie se poursuit cet après-midi malgré un ciel très nuageux et laiteux. Les conditions se dégradent le long de la frontière française avec l’arrivée d’un nouveau front amenant de la pluie et neige mêlées sur le littoral et de la neige de Tournai à Virton. Il fait toujours froid avec des températures en baisse sous les précipitations pour afficher -2 degrés sur les hauteurs, 0 degré dans le centre et 1 à 2 degrés à la côte.

Ce soir et cette nuit, la perturbation va envahir toute la Belgique. La baisse des températures permettra à la neige de tomber sur l’Est du pays, de façon intermittente, un peu plus continue et plus forte sur l’Ardenne et le Luxembourg. Du littoral à Tournai et Gand, il s’agira plutôt de pluie neige mêlées avec 1 degré au thermomètre mais des températures qui resteront négatives sur les hauteurs pour afficher jusqu’à – 3 degrés.