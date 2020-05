Météo de ce dimanche : à nouveau une journée ensoleillée

Le ciel sera à nouveau bleu ce dimanche matin, grand soleil attendu sur l’ensemble des régions. Le mercure donnera en milieu de matinée 14-15 degrés pour Spa et St-Hubert contre 18-19 degrés dans le centre du pays.

Quelques nuages inoffensifs sont attendus cet après-midi mais ils ne gâcheront pas du tout l’impression de beau temps et le soleil dominera très largement. Comme hier, le vent de nord-est restera désagréable avec des rafales d’une cinquantaine de km/h. Les températures resteront au-dessus des normales saisonnières. On attend 19 degrés sur les hauteurs, 21-22 degrés dans le centre du pays et jusqu’à 23 degrés du côté de Tournai.

La nuit prochaine sera à nouveau étoilée, les minimas fléchiront pour indiquer de 6 à 12 degrés.

Nous resterons dans les mêmes conditions demain, lundi, avec un soleil omniprésent et des températures comprises l’après-midi entre 21 et 26 degrés. Le vent restera sensible. Mardi, soleil et nuages décoratifs seront toujours au menu avec de 21 à 30 degrés. Le ciel se chargera dans le courant de la journée de mercredi mais le temps devrait rester sec. Les maxima seront toujours compris entre 21 et 28 degrés. Le temps se dégradera jeudi avec des averses qui gagneront rapidement l’ensemble des régions et des températures qui n’excèderont plus de 18 à 24 degrés.