Ces images, on espérait ne plus les revoir, surtout après les inondations catastrophiques et historiques endurées par notre pays ces derniers jours. Et pourtant, hier, sous un orage plus violent que les autres, de nouvelles coulées de boue se sont formées dans la région de Dinant mais aussi près de Namur. Voir le FaceBook Live d'hier soir. https://www.facebook.com/599833323/videos/570671053935467/

Après les averses orageuses parfois violentes d’hier soir, la situation s’est nettement calmée cette nuit. Ce matin, on note un peu de brume en pas mal d’endroits là où hier soir il a plu abondamment. Sinon, tôt ce matin, le soleil se montrera assez généreux. Mais cela ne durera guère car de nouvelles averses (reste d’orages qui s’épuisent en fin de nuit) reviennent déjà rapidement par le Nord de la France vers notre pays. Cela nous donnera donc en matinée des nuages plus denses sur l’ouest et des éclaircies un peu plus larges sur le centre et l’est du pays. En cours de journée, tandis que l’alerte météo repassera en jaune pour les risques d’averses orageuses, on surveillera en effet les foyers orageux qui remonteront de France et qui pourraient traverser notre pays d’ouest en est. A priori, les averses du jour ne devraient plus être aussi soutenues que celles d’hier, mais on tiendra cela à l’œil. Côté températures, sous un ciel changeant, les maxima seront en baisse par rapport à hier, on ira de 20 à localement 24°C. On reste encore temporairement proches des valeurs de saison. Le vent de sud sera faible en dehors des averses localement orageuses. La nuit prochaine, comme la précédente, nous connaîtrons une petite accalmie sur le front des orages. Les minima descendront entre 13 et 16°C et l’on retrouvera un peu de brume par endroit.

