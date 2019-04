Cet après-midi les températures seront comprises entre 17 et 22°.

Nous aurons ce matin de 13 à 14° en haute Belgique et de 14 à 16° ailleurs.

Ce matin, le ciel est clair à peu nuageux et le temps sera bien ensoleillé toute la journée sous un petit vent modéré.

METEO : comme promis, le soleil est de retour - © Tous droits réservés

Les conditions météos resteront au beau fixe demain et pendant tout le week-end de Pâques. Il fera magnifique avec un ciel bleu et serein et un soleil omniprésent. Nous aurons des températures largement supérieures aux normales saisonnières

Ce vendredi de 19 à 23° avec un petit vent de 30 à 40 km/h.

Samedi de 20 à 24° et dimanche de 19 à 24°.

Lundi malgré la présence de quelques nuages d’altitude, le temps restera agréable avec de 20 à 25°