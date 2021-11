Météo changeante et venteuse pour ce jour de Toussaint

Plus

C’est une météo de nouveau changeante et venteuse qui nous attend aujourd’hui. Ce matin, on a un ciel couvert avec de la pluie sur le littoral et le sud-ouest. Le temps devrait rester sec avec des éclaircies ailleurs mais il faudra compter sur la présence de nuages bas à l’aube sous des températures douces pour la saison avec actuellement 6° à Botrange, 8° à Bruxelles et 9° à Ostende.

En après-midi, le ciel va s’ennuager d’avantage et les averses concerneront toutes les régions même si elles seront beaucoup plus faibles qu’hier. Les températures seront comprises entre 9 et 13° sous un vent de sud-ouest soufflant encore assez fort.

Quelques ondées éparses pourront encore toucher certaines régions en soirée (notamment dans le Sud-Est) avant une accalmie et le retour de belles éclaircies. Les températures en profiteront pour baisser entre 4 et 7 degrés durant la nuit, alors que de nouvelles averses remonteront depuis le Sud et toucheront la frontière française en fin de nuit.

Demain, le ciel sera très nuageux et de nouvelles pluies circuleront sur le royaume avec moins de vent et des maxima de 7 à 12 °C.

Et pour les prochains jours, pas beaucoup de changement : le thermomètre continuera de descendre progressivement et les conditions automnales se poursuivront avec un ciel gris, de la pluie et du vent. Mercredi : la grisaille sera présente le matin dans le sud-est du pays et il y aura encore des averses un peu partout en cours de journée. Les températures maximales seront stationnaires, comprises entre 7 et 11 °C. Jeudi : le temps sera assez gris avec des averses qui pourraient être orageuses sur le littoral.