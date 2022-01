Météo : ce week-end sera sec samedi et humide dimanche

Une petite faiblesse de l’anticyclone apportera un peu de bruine et quelques flocons de neige sur le relief dimanche après un samedi au sec et souvent ensoleillé.

La nuit prochaine, des nuages bas se formeront dans la plupart des régions et le gel sera répandu car les températures seront à nouveau négatives, nulles ou légèrement positives.

Demain matin, le soleil se montrera de plus en plus généreux d’Est en Ouest. Il faudra probablement patienter un peu plus longtemps sur le centre et l’ouest avant de retrouver un franc soleil. La grisaille pourrait rester tenace par endroits au Nord du Sillon Sambre-et-Meuse. L’après-midi sera lumineux pour tout le monde avec un voile d’altitude qui décorera le ciel bleu azur et les températures maximales seront comprises entre 3 °C et 6 °C.

Dimanche, retour temporaire d’un ciel gris, faiblement pluvieux et neigeux sur les hauteurs. Retour au sec dès lundi.