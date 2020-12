Pour celles et ceux qui s’inquiètent du niveau des eaux en Wallonie, le niveau de certains cours d’eau est monté très fort hier mercredi et durant la nuit dans certains bassins. Il s’agit de la première crue de la saison. Le seuil de pré alerte toujours en cours ne sera pas dépassé. Contacté par nos soins, le service public de Wallonie reste vigilant mais rassurant. La situation va lentement revenir à la normale. Suivez l’état des eaux en Wallonie en temps réel sur le site de la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques.

Demain, les averses seront rapidement de retour et se multiplieront l’après-midi. De la pluie, du grésil ou de la neige fondante à basse altitude et dès 300 mètres, la couleur blanche sera visible sur les sols. Une accumulation de quelques centimètres se remarquera sur les hauteurs où la neige tiendra au sol sur le plateau des Fagnes. Maxima de -1 à 6 °C

Un samedi plus calme avant la tempête

Météo : Ce noël 2020 sera blanc sur les hauteurs et rassurant concernant l'état des eaux - © Tous droits réservés

Samedi, le temps sera calme en matinée mais dès l’après-midi, le vent va se lever et de la pluie abordera notre pays par l’Ouest avant un dimanche tempétueux (rafales de 90 km/h à 100 km/h) et copieusement pluvieux à basse altitude et neigeux sur les hauteurs. Entre 10 et 17 cm de neige s’accumuleront au-dessus de 500 mètres d’altitude.