Météo brumeuse sur la moitié sud ce mardi et éclaircies plus au nord

La météo - 26/10/2021 Les prévisions en Belgique

© Meteo News La matinée se déroulera avec un temps sec, mais les bancs de brume et de brouillard seront bien nombreux sur une large moitié sud de notre pays, prudence sur les routes car la visibilité peut être réduite en de nombreux endroits. Ces grisailles pourraient aussi se montrer assez tenaces. Au nord d’un axe passant par Mons, Bruxelles et Anvers, il y aura déjà de belles éclaircies. Les températures seront vite assez douces et en fin de matinée on attend de 7°C sur les hauteurs à 13°C au littoral.

© Meteo News Cet après-midi, les nuages bas seront toujours fréquents au sud du sillon Sambre-et-Meuse et l’ambiance restera brumeuse. Tandis que plus au nord, le temps sera variable avec un soleil plus généreux. Nous connaîtrons une relative douceur pour la saison avec des maxima de 9°C sur les reliefs ardennais, 12°C dans l’extrême sud du pays, 13 à 14°C de Liège à Mons et 15 à 16°C pour Tournai, Bruxelles et le nord du royaume.

Dans le courant de la nuit, des bancs de brume et de brouillard se formeront de nouveau. Ils seront plus épais sur le sud du territoire. Cette grisaille empêchera les températures de chuter et les minima ne descendront pas en dessous de 7 à 12°C.

6 images © Meteo News

Belles éclaircies et températures en hausse ces prochains jours

La journée de demain débutera de nouveau sous les nuages bas, voire du brouillard, principalement sur l’Ardenne. Ensuite, cette grisaille se dissipera et le ciel sera partagé entre nuages et belles éclaircies. Les nuages bas pourraient persister jusqu’en début ou milieu d’après-midi sur le sud-est. Les températures se situeront au-dessus des moyennes de saison, comprises entre 12 et 17°C l’après-midi. Jeudi, il faut encore s’attendre à des grisailles matinales, surtout en Ardenne et en Lorraine belge. Ailleurs, le temps sera déjà bien ensoleillé. Ensuite, le soleil dominera largement sur l’ensemble des régions l’après-midi, avec toujours de la douceur et des maxima de 12 à 17°C. Il fera encore un peu plus doux vendredi puisque les maxima pourraient atteindre 18°C dans le centre, 13 à 17°C sur les autres régions. La météo sera une nouvelle fois bien ensoleillée partout après la dissipation des grisailles matinales.

6 images © Meteo News