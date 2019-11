Météo : Beaucoup de neige et beaucoup de pluie dès ce soir, l'IRM lance deux avertissements

C’est entre 17 et 18 heures que les premiers flocons sont attendus à l’Est. Le premier avertissement de l’Institut Royal Météorologique (IRM) concerne la neige.

Si au-dessus de 300 mètres d’altitude, il s’agira de neige fondante, la neige va tenir au sol dès 400 mètres d’altitude.

Ce lundi, au réveil l’accumulation sera déjà significative

Avertissement orange en province de Liège : 8 à 12 cm au-dessus de 400m, localement plus. Lundi soir, au-dessus de 500 mètres, ça sera entre 15 et 20 cm de neige, localement plus.

Avertissement jaune en province de Luxembourg : 5 à 10 cm au-dessus de 400m ce lundi matin et entre 8 et 12, localement plus ce lundi soir.

Avertissement jaune en province de Namur : essentiellement de la neige fondante.