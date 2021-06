Météo : avertissement jaune aux orages

Cet après-midi et ce soir, l’Institut Royal Météorologique a placé certaines provinces du pays en avertissement jaune aux orages.

Les provinces d’Anvers, de Flandre Orientale et de Flandre Occidentale sont concernées jusqu’à 23h, ce 18 juin.

Sous un orage, on pourrait avoir 10 litres d’eau (voire plus) au mètre carré, de la grêle ou encore des rafales de vent jusqu’à 80km/h.

Le reste du pays devrait échapper aux éclairs et au tonnerre.

Si on attend donc bel et bien des orages sur l’Ouest et le Nord-Ouest, l’Est du pays, lui, reste concerné par de fortes chaleurs. C’est pourquoi la province de Liège reste sous avertissement jaune jusqu’à demain, samedi, à minuit. La province de Limbourg sera même concernée jusqu’à lundi 21 juin à minuit.