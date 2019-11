Depuis hier, les températures deviennent négatives sur les hauteurs des provinces de Liège et de Luxembourg et il va falloir s’habituer à gratter les pare-brises. Les premiers flocons de neige de la saison sont attendus sur les hauteurs dans la nuit de lundi à mardi.

La nuit prochaine : un ciel étoilé dans un premier temps

Météo : arrivée des premiers flocons de neige sur les hauteurs - © Tous droits réservés

En seconde partie de nuit, du brouillard va se former au Sud du Sillon Sambre-et-Meuse et à l’Ouest, la nébulosité deviendra plus abondante avec l’arrivée d’une perturbation très faiblement active apportant quelques gouttes (moins d’un litre d’eau par mètre carré).