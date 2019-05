On a de la brume et des brouillards par endroits et de temps à autre un peu de bruine.

Ce matin, le temps est beaucoup plus calme mais avec de la grisaille et de l’humidité.

Météo : après les orages d’hier, retour au calme ce lundi - © Tous droits réservés

Demain, la grisaille restera d’actualité. Mais au fil des heures on repérera quand même quelques éclaircies à la mer et sur le Hainaut Occidental. En revanche plus on ira vers l’est, plus les nuages seront nombreux avec le retour de quelques pluies en province de Liège.

Le vent sera modéré et les températures varieront entre 12 et 17°.

On espère une amélioration un peu plus évidente mercredi et jeudi. Les températures seront à nouveau très douces cette semaine.