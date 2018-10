METEO: ambiance grise ce matin avant de retrouver les éclaircies

Cette ambiance plus grise et plus humide peut parfois s’attarder pendant plusieurs heures.

Demain, l’anticyclone va placer notre pays sur la trajectoire de courants de secteur SSE. Ceux-ci sont nettement plus favorables. La masse d’air sera plus sèche et toutes les conditions sont réunies pour nous garantir du soleil. Deux belles journées nous attendent. Ce vendredi , nous aurons de 19 à 23° .

Samedi, la journée sera également magnifique avec des températures estivales. On attend de 20 à 25°. Le soleil commencera tout doucement à se voiler à la mer après 16h laissant présager d’un changement de temps dans les heures qui suivent .En effet on annonce l’arrivée d’une perturbation la nuit suivante. Dimanche il fera temporairement plus frais et aussi moins beau avec un risque de pluie. Mais le soleil devrait revenir lundi.