Cela fait plusieurs jours que nous vous annonçons de la douceur ce week-end, et cela se confirme surtout pour dimanche. Néanmoins, cela fait plusieurs jours que la couleur du ciel change car la prévision n’est pas si évidente que cela et les modèles météo peuvent encore évoluer.

De plus en plus d’éclaircies nocturnes au Sud du Sillon Sambre-Et-Meuse alors que sur le Nord, le ciel restera encombré et faiblement pluvieux en bord de mer.

Plus de précipitations à la côte mais l’ambiance restera grise et les nuages prendront le dessus sur les éclaircies. Une perturbation au nord-est de la France débordera sur la Gaume et dans le pays d’Arlon, donnant quelques averses.

Dimanche : douceur pour tout le monde, instabilité pour les uns, temps sec pour les autres

Météo : 20°C ce week-end mais rien d'exceptionnel - © Tous droits réservés

Il s’agira de profiter de la matinée dans les provinces de Liège, de Namur et de Luxembourg car le ciel va s’ennuager l’après-midi. Le temps devrait néanmoins rester sec. Sur l’Ouest et le centre du pays, de l’instabilité va remonter de France dès la matinée. Si les averses seront rares en matinée, elles vont se multiplier l’après-midi et prendront un caractère orageux. Nous serons 8 °C au-dessus des normales de saison avec des maxima compris entre 19 °C et 22 °C.

Dans la nuit de dimanche à lundi, la perturbation au nord de notre pays finira bien par entrer sur notre territoire. Elle ondulera lundi et la journée sera donc grise et pluvieuse dans une masse d’air plus froid (15 °C à 18 °C).

Retour au sec mardi après-midi après les dernières gouttes le long des frontières de l’Est en matinée.