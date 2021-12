Lumineux et froid ce mardi

Ce soir et la nuit prochaine , sous les étoiles, le gel sera à nouveau en embuscade avec -3 à -5°C dans le centre du pays et localement encore des valeurs proches de -10°C dans les vallées les plus froides de l’est.

Demain mercredi, encore une matinée bien froide mais on verra apparaître un léger voile nuageux, le ciel aura un aspect laiteux. Mais dans l’ensemble l’impression sera encore fort lumineuse. Les maxima afficheront 1°C en Ardenne et 2 à 4°C partout ailleurs.

Jeudi, de l’air nettement plus doux arrivera chez nous par l’ouest, cela se traduira par un ciel plus chargé et quelques gouttes dès la matinée mais de manière très éparse. Le vent de sud-ouest va se renforcer quelque peu et les maxima vont bondir : 5 à 9°C. La pluie aura tendance à se renforcer jeudi soir.

Vendredi, veille de Noël, nous resteront sous cette masse d’air douce et humide mais aussi très grise avec des pluies un peu plus éparses. Côté températures, nous irons de 6 à 10°C.

Noël au balcon donc cette année encore sous une couche nuageuse compacte et une grande douceur : 8 à 11°C. A priori, la douceur restera de mise en début de semaine prochaine.