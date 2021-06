Les tornades deviennent-elles plus fréquentes chez nous ?

La première chose à remettre en perspective, c'est qu'en réalité, les tornades ne sont pas si rares que cela : on en dénombre en moyenne une dizaine par an . Par contre, leurs intensités diffèrent et elles ne sont pas toutes captée par nos smartphones.

C'est, une fois de plus la fameuse "goutte froide" (à laquelle notre collègue Caroline Gillet a dédié un article) qui est en grande partie responsable de cette situation propice aux orages et aux phénomènes potentiellement violents.

Les ingrédients pour une tornade

Prenez de l'air chaud et humide à la surface du sol et de l'air bien froid en altitude, vous aurez déjà un terrain favorable pour des phénomènes potentiellement violents. L'air particulièrement froid en altitude va déstabiliser la masse d'air en surface. Celle-ci va littéralement se faire aspirer en permanence vers le haut. Rappelez-vous du principe de la montgolfière qui montre bien que l'air plus chaud est plus léger et a une grande capacité ascensionnelle. Eh bien pour la formation d'orages et à fortiori de tornades, il faut cette instabilité au sol et cette "aspiration" via l'air froid d'altitude.

L'étape suivante est l'apparition de vents de cisaillement qui vont accentuer encore la dynamique tourbillonnaire qui se met en place. Pour peu que vous ayez ce que l'on appelle une "super cellule" orageuse, vous obtenez les conditions idéales au développement d'une tornade.