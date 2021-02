Les températures remontent nettement ce dimanche

Ce matin, l’impression restera lumineuse sous un ciel voilé. Les températures seront encore bien fraîches au lever du jour avec entre -9 à -4°. Le vent de sud-est sera toujours sensible.

Cet après-midi, les voiles nuageux s’épaissiront progressivement, cachant parfois davantage le soleil. Les températures vont nettement remonter pour atteindre 1° à Saint Hubert, 5° à Bruxelles, et 4° à Charleroi. Le vent de sud-est sera toujours sensible.

En cours de nuit, le ciel se couvrira de plus en plus et la pluie fera son retour par l’ouest en fin de nuit. Le vent s’orientera au sud et les températures seront comprises entre -3 et 3°.

Demain matin, le ciel sera nuageux à couvert avec de la pluie qui sera verglaçante sur les hauteurs. En après-midi, le ciel sera couvert et les pluies de plus en plus faibles sous un vent de sud-ouest modéré. Les températures repassent au-dessus des normales de saison et seront comprises entre 4 et 9°.

Pour les prochains jours, il faut s’attendre à une semaine maussade mais il fera de plus en plus doux.

Mardi : les passages nuageux pourront laisser quelques pluies par endroits.

Mercredi : le temps restera très nuageux avec de fréquentes grisailles, parfois sous forme de brouillards, avec quelques gouttes attendues en Ardenne.

Et jeudi, une perturbation pluvieuse arrosera le pays sous un vent de sud sensible.