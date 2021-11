Les nuages font de la résistance ce samedi

La matinée se déroulera sous les nuages avec un ciel couvert. Les températures sont très douces ce matin avec entre 5 (Saint-Hubert) et 11 ° (Ostende). Quelques faibles pluies sont à prévoir notamment sur les provinces de Limbourg, Liège et Luxembourg. Le ciel restera couvert toute la journée. De brèves éclaircies pourront se développer vers le littoral. Les maxima seront au-dessus des normales de saison : entre 7 et 13°.

Ce soir et la nuit prochaine, on attend un peu de bruine du centre au sud et des minima de 6 à 9°.

Dimanche matin, retour de nuages bas partout avec un faible risque d’averses en direction des frontières françaises. La grisaille dominera partout. Les températures seront toujours douces (7 à 9°) au réveil.

Après-midi, le temps sera sec avec quelques belles éclaircies et entre 8 et 12°.

Tendance pour la semaine : Une faible diminution des températures, un ciel couvert mais un temps calme en général.