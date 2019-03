Les journées sont déjà plus longues que les nuits, le printemps a-t-il déjà commencé ?

Vous l'avez constaté, les journées durent de plus en plus longtemps et les nuits raccourcissent. Le printemps astronomique commence lorsque la lumière du soleil arrive à la perpendiculaire de l'équateur terrestre. Lors de chaque Équinoxe, il est commun d’entendre que le jour et la nuit ont la même durée, c’est à dire 12 heures. L'Équinoxe de Mars, autrement dit le printemps astronomique est prévu ce mercredi 20 mars 2019 à 22h58.

Or, le soleil s'est levé ce matin à Uccle à 6h51 et se couchera ce soir à 18h52. Il y aura donc 12 heures et 1 minutes d'ensoleillement. Le jour de l'Équinoxe, le soleil va se lever à 6h46 et se couchera à 18h55, ce qui correspond à 12 heures et 9 minutes ! Notre confrère Frank Deboosere, le Monsieur météo emblématique de la VRT attire notre attention sur ce fait sur Twitter et sur son blog ce matin.

Emmanuel Jehin est astronome spadois à l'Université de Liège

Pouvons-nous dire que le printemps est déjà là ?

D'un point de vue météorologique la saison du printemps est déjà là depuis le 1er mars ! C'est en effet la période qui marque sous nos latitudes le réchauffement des températures et l'accroissement de la durée du jour. Mais pour les astronomes le printemps commence exactement quand le Soleil, dans sa course apparente sur le ciel traverse le plan de l'équateur terrestre. Cela peut avoir lieu entre le 19 et le 21 mars (et pas toujours le 21 mars comme on l'apprend à l'école) en fonction des paramètres astronomiques. En effet, l'orbite de la Terre n'est pas parfaitement circulaire (la distance Terre-Soleil varie de 147 à 152 millions de kilomètres), ce qui fait que les saisons ont une durée inégale. Et d'autre part, le tour complet autour du Soleil dure exactement 365,2422 jours, ce qui est un peu différent de l'année légale de 365 jours.

Au moment de l'équinoxe l'astre du jour est au zénith de l'équateur ce qui permet au jour et à la nuit d'avoir une durée égale ("équinoxe" signifie "nuit égale"). Et ce dans les deux hémisphères. Chez nous, dans l'hémipshère Nord, les jours rallongent et nous sommes à mi-chemin entre les courtes journées de décembre et les longues journées de juin. Le Soleil se lève plein Est et se couche plein Ouest.

Cette année ce moment aura lieu exactement, d'après l'Institut de mécanique céleste de calcul des éphémérides (IMCEE) à Paris, le mercredi 20 mars à 22h58 secondes (heure locale de Paris). Les trois prochains équinoxes de printemps auront également lieu un 20 mars. Plus rarement il a lieu un 19 mars, comme en 2016 qui était une année bissextile.