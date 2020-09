Le vent va souffler ce vendredi : le 1722 a été activé

L'IRM, l'Institut Royal Météorologique, a émis un avertissement "vent" de ce vendredi 16h à ce samedi 19h: des valeurs de 110-120 km/h sont attendues sur la frange littoral sous une averse (orageuse), pour l'ouest du territoire on s'attend à des valeurs comprises entre 70 et 90 km/h (un peu plus sous une averse). Le vent restera modéré sur le reste du territoire. Dans le même temps, un avertissement "jaune" pour la pluie a été lancé puisque d'importantes quantités risquent de tomber en cette fin de semaine et ce weekend. Les conditions météorologiques pour les prochaines heures sont donc bien chaotiques!

Le SPF Intérieur a donc choisi d'activer temporairement le 1722, un numéro d'appel destiné aux interventions non-urgentes des pompiers (et désengorger du même coup les centrales d'urgence du 112).