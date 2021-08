Le temps sera plus nuageux, humide et frais à partir d’aujourd’hui

La météo - 16/08/2021 Les prévisions en Belgique

© RTBF - DREAMWALL Le temps sera bien plus changeant ce lundi que les jours précédents. Le ciel sera assez nuageux ce matin sur toutes les régions et ces nuages seront parfois accompagnés d’averses. Mais entre les averses, nous connaîtrons des moments d’accalmie avec des éclaircies. On devrait même conserver un temps sec au littoral. Les températures en fin de matinée ne dépasseront pas 14 à 15°C sur les reliefs et 17 à 19°C en moyenne et basse Belgique.

© RTBF - DREAMWALL Dans l’après-midi, le ciel restera nuageux avec toujours ce risque d’averses un peu partout. Elles seront généralement faibles sauf en Ardenne où elles pourraient être plus intenses. Le vent soufflera assez fort avec des rafales de 50 km/h. Les maxima seront en nette chute par rapport à hier et repasseront en dessous des moyennes de saison : on n’attend pas plus de 14 à 16°C en Ardenne, 17°C sur la frange littorale, 18 à 19°C dans le centre et 20°C près de Virton.

5 images © RTBF – DREAMWALL

En cours de soirée et de nuit, retour d’un temps plus calme et sec sous un ciel assez nuageux entrecoupé de périodes étoilées. Les minima iront de 8 à 13°C.

Les températures seront en baisse ce mardi

Demain, après de belles éclaircies en tout début de journée, les nuages se feront de nouveau plus nombreux avec quelques averses par endroits. Ensuite, ce sera l’automne avant l’heure l’après-midi : une perturbation circulera sur notre pays en apportant un ciel gris et de la pluie. L’ambiance sera un peu moins venteuse qu’aujourd’hui mais on attend encore des rafales jusqu’à 40 km/h. Il fera bien trop frais pour la saison avec des maxima d’à peine 12 à 18°C. Le temps restera humide mercredi mais on parlera plutôt d’un régime d’averses, entrecoupées d’éclaircies. Les températures remonteront pour atteindre 17 à 21°C l’après-midi, ce qui restera tout de même en dessous des valeurs de saison. Jeudi, il y aura toujours un risque d’averses sur l’ensemble du territoire mais les averses seront plus faibles que la veille. Les maxima se maintiendront entre 18 et 22°C.