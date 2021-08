Le temps lumineux se poursuivra aujourd’hui

Cette journée sera assez similaire à hier, avec déjà ce matin un ciel voilé partout et d’aspect laiteux, mais dans l’ensemble on aura une impression de beau temps. On peut aussi avoir un peu de brume très localement en tout début de journée. En fin de matinée, les thermomètres afficheront 19°C au littoral, 20°C sur les reliefs, et de 21 à 22°C partout ailleurs.

Dans l’après-midi , les cumulus, les voiles nuageux et le soleil se partageront le ciel. Les températures seront un peu en recul par rapport à hier mais tout de même agréables : on attend 20°C à la côte, 21°C pour Botrange, 22°C à Saint-Hubert, 23 à 24°C le long du sillon Sambre et Meuse et à Bruxelles, et 25°C près de Virton.

Demain, le pays sera coupé en deux avec de larges éclaircies qui résisteront sur la moitié sud-est (mais aussi au littoral) et un ciel plus nuageux plus au nord, surtout l’après-midi. Les températures seront stationnaires et de saison, avec des maxima de 20 à 25°C.

Dimanche, le temps devrait rester sec a priori, hormis un orage isolé l’après-midi aux environs de Bruxelles. Le ciel sera partagé entre nuages et belles éclaircies, avec toujours plus de nuages sur la moitié nord. Les températures se maintiendront entre 21 et 26°C.

Une dégradation plus nette est attendue pour lundi avec des nuages et de la pluie. Les températures vont dégringoler entre 17 et 20°C. Ce temps plus nuageux et plus humide devrait se poursuivre les jours suivants.