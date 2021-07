Le soleil sera toujours de la partie ce jeudi, des orages pour le weekend

Durant l’après-midi, toujours beaucoup de soleil vers les Flandres, Anvers et le Brabant mais des nuages se formeront au sud du sillon Sambre et Meuse et quelques gouttes ne sont pas exclues du côté du Mont Rigi. Le ciel pourrait même devenir franchement nuageux du côté de la province du Luxembourg. Question mercure, on retrouvera 20-21°C pour le littoral et les hauteurs, 24°C dans le centre et à Liège et 25°C du côté de Tournai ou de Bruxelles.

Ce soir et la nuit prochaine, retour d’un ciel dégagé pour une nuit bien étoilée sur l’ensemble du pays avec minima compris entre 11 et 14°C.