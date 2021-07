Le soleil nous accompagnera tout au long de cette journée de dimanche

© Meteo News Ce matin, le temps s’annonce bien ensoleillé pour toutes les régions. Des bancs de brume et de brouillard sont possibles par endroits en tout début de journée. Les températures seront de nouveau bien estivales et en fin de matinée, les thermomètres afficheront 19 à 20°C sur les hauteurs, 21°C près du bord de mer et le long du sillon Sambre et Meuse, et 23 à 24°C partout ailleurs.

Pas vraiment de changement pour cet après-midi, le soleil sera toujours omniprésent. Quelques cumulus se développeront sur une majeure partie de notre pays, le ciel restera complètement dégagé sur le nord-ouest. Les maxima seront un peu au-dessus des normales de saison et on attend 21 à 22°C en Ardenne et à la côte, et de 25 à 27°C dans le sud et le centre du territoire.

C’est toujours un temps calme et plutôt bien dégagé qui nous attend dans le courant de la nuit prochaine. De la brume et du brouillard pourront de nouveau se former localement. Les minima se situeront entre 13 et 15°C.

Les prochains jours s’annoncent également bien ensoleillés

Demain, la journée commencera sous les nuages bas pour une grande moitié Est du pays, tandis qu’ailleurs ce sera déjà bien ensoleillé. Cette grisaille aura un peu de mal à se dissiper sur la Campine. Et dans les autres régions, le soleil et les nuages se partageront le ciel. Les maxima seront en légère baisse, mais toujours dans les normes de saison, compris entre 19 et 24°C. De nouveau une journée bien lumineuse et agréable attendue pour mardi. Des nuages de beau temps seront présents un peu partout, hormis au littoral et dans l’extrême sud du pays où le temps sera pleinement ensoleillé. Les températures perdront encore un degré et on attend de 18 à 23°C l’après-midi. Pas de drache nationale pour ce 21 juillet : temps sec et lumineux en perspective, avec juste quelques cumulus. Les maxima repartiront à la hausse pour atteindre 21 à 26°C.