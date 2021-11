Le refroidissement se poursuit ce jeudi

© Meteonews Forte grisaille sur l’ouest du pays (Hainaut notamment) et temps frais ce matin. Le gel est à nouveau bien présent sur le sud et l’est du pays. Par contre, sous les nuages à l’ouest, il fait sensiblement moins froid ou plus doux. La matinée verra quelques faibles pluies arriver par le littoral tandis que le reste du pays se retrouvera entre éclaircies et nuages bas. En cours de journée et en soirée, cette petite zone de pluie se déplacera vers l’est et le sud tout en restant très faible (en terme de quantité).

© Meteonews L’après-midi, des éclaircies reviendront sur l’ouest et le centre alors que le ciel restera plombé plus au sud et à l’est. Dès lors de gros contrastes de températures sont à craindre : 1 à 3°C sur l’Ardenne où quelques flocons fondants sont possibles en toute fin de journée, 5°C en moyenne sur le Sillon Sambre-et-Meuse et de 7 à 9°C de Bruxelles à Ostende. Le vent restera faible en s’orientant au

Ce soir et la nuit prochaine, retour d’un temps plus sec sauf près du littoral ou quelques averses resteront possibles. Minima de -1 à +3 ou +4°C.

5 images © Meteonews

Premiers flocons confirmés pour ce week-end

Demain vendredi, dès le réveil quelques gouttes sont déjà possibles d’ouest en est et même quelques flocons sur les hauteurs de l’Ardenne. C’est une petite parenthèse avant un retour au calme de courte durée. En effet, une zone de pluie plus active arrivera par le littoral et elle va ensuite s’avancer au fil des heures sur le pays. La masse d’air continue à se rafraîchir et dès demain soir la neige et neige fondante seront de retour en Ardenne au-dessus de 300 m d’altitude. Les maxima ne dépasseront plus 0 à 5°C. Le vent se renforcera en tournant au sud-ouest. C’est la nuit de vendredi à samedi qu’il faudra particulièrement tenir à l’œil car la limite pluie-neige pourrait descendre temporairement jusqu’en plaine tandis qu’une accumulation de quelques centimètres de neige fraîche est possible sur les plus hauts reliefs du Royaume. Le week-end sera donc hivernal avec des températures fraîches et des flocons possibles en pas mal d’endroit. Le sol devrait blanchir au-dessus de 450 m d’altitude. Le froid s’offre donc une première incursion chez nous.

5 images © Meteonews