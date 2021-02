Le redoux se met en place ce weekend

Ce matin, sous un ciel bien dégagé le soleil sera omniprésent.

Par contre, les températures seront à nouveau très froides à l’aube avec -8° à Bruxelles, -10° à Couvin et jusqu’à -14° dans certaines vallées ardennaises.

Avec le vent d’est modéré, les températures ressenties seront de l’ordre de -10 à -15°

Cet après-midi, Le temps restera ensoleillé et les températures vont progressivement remonter et seront légèrement positives presque partout. On aura encore -2° sur les hauteurs, mais 1° sur le sillon Sambre et Meuse et 2° au littoral.

Cette nuit, le gel sera moins marqué avec de -8 à -4° et on aura quelques voiles d’altitude dans le ciel par moment plus épais.

Demain matin, le soleil sera généreux sous quelques voiles d’altitudes qui seront un peu plus épais sur la frange littorale. Il fera encore bien froid avec des températures comprises entre -5 et 0° . Puis les nuages seront de plus en plus nombreux par l’ouest en après-midi mais l’impression restera globalement lumineuse et le mercure grimpera jusqu’à 1° à Botrange et 7° attendus à Bruxelles.

Pour les prochains jours, il faut s’attendre à une semaine maussade

Lundi : le ciel sera très nuageux à couvert avec des pluies éparses qui seront verglaçantes sur les hauteurs surtout au matin.

Mardi : les passages nuageux pourront laisser quelques pluies par endroit.

Et mercredi : le temps restera très nuageux avec de fréquentes grisailles, parfois sous forme de brouillards, avec quelques gouttes attendues en Ardenne.