Le point sur les orages attendus ce mercredi

Ce soir et cette nuit, une averse localisée est possible, surtout à l'Ouest, le long de la frontière française. Demain matin : entre 4 heures et 8 heures, des orages séviront à l'Ouest et au centre du pays. D'après le modèle Arome, le ring de Bruxelles sera sous les orages à 7 heures.

Ensuite, le temps redeviendra temporairement plus calme, mais dès 11 heures, le modèle envisage déjà des averses au Sud du Sillon Sambre-et-Meuse.

Progressivement, les averses orageuses vont se multiplier si bien qu'à 17 heures, il sera difficile de définir des zones où il n'y aura pas d'orage.

Ce qu'il faut savoir :

Sous un orage, nous pourrons avoir des quantités de précipitation importantes (entre 15 et 25 litre d'eau par mètre carré). Le vent modéré empêchera ces cellules orageuses de stagner au même endroit. Du coup, en principe (car des orages peuvent toujours créer des mauvaises surprises), nous n'envisageons pas de scénario "catastrophe" avec 100 mm de précipitation. Néanmoins en plus des précipitations conséquentes, il y a une possibilité de rafales de vent importantes sous un orage ainsi que des chutes de grêle.