Le mois d'avril 2021 est le plus froid depuis 1986

Le réchauffement climatique est probablement la cause de cette exception

Le mois d'avril 2021 le plus froid depuis 1986 - © Tous droits réservés

En effet, nous subissons de plus en plus souvent de situations dites de blocages dues au ralentissement du Gulf Stream, et de l' affaiblissement du Jet-Stream. Une situation de blocage, c’est une zone de haute pression qui bloque le flux atmosphérique et qui est souvent responsable des canicules en été.

C’est d’ailleurs ce qui s’est passé le mois dernier. Les journées chaudes de la fin mars sont le résultat d’une zone de haute pression sur l’Europe centrale qui avec un flux de Sud a fait remonter une masse d’air très doux en provenance du Sahara vers nos régions. Une semaine plus tard, une zone de haute pression s’est installée au Nord de l’océan Atlantique tandis qu’une dépression était présente sur la Scandinavie et l’Europe centrale. C’est donc un flux de secteur nord qui a acheminé de l’air froid en provenance du pôle sur notre pays. Cette configuration de vent de secteur nord-est était dominante ce mois d’avril.

Le mois d’avril 2021 plus froid est l’exception qui confirme la règle d’un climat qui change avec une tendance au réchauffement tant en Belgique que dans le monde. L’Institut Royal Météorologique nous rappelle d’ailleurs la différence entre la météo et le climat dans son article complet à découvrir ici.