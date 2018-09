Le gel était de retour chez nous cette nuit dans l’est du pays.

Vous l’avez sans doute constaté, il faisait fort frais au petit matin.il faut dire que les minimas sont descendus très bas.

En toute fin de nuit, les températures observées étaient généralement comprises entre 0 et 6°.

Mais au sud du Sillon Sambre et Meuse, notamment dans les régions de l’est, on a même eu les premières gelées de la saison et certains ont eu la surprise de devoir gratter les pare-brises.

La température à Elsenborn était de -1,6° vers 5h du matin

A Saint Hubert par contre , la température n’est pas descendue en dessous de 0,7 et à Virton de 0,8 °

Malgré tout , on a bien ressenti les premiers frimas automnaux.

Ces températures fraîches sont dues à plusieurs facteurs :

1.les conditions anticycloniques

2.un ciel bien dégagé

3.l’absence de vent

Ces 3 facteurs favorisent le rayonnement et ont tendance à faire plonger les températures.

Ces premières fraîcheurs automnales ne sont pas exceptionnelles mais néanmoins, nous étions quand même ce matin entre 4 et 8° en dessous des normales saisonnières.