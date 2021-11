Le froid déboule et s’installe durablement ! A quand la neige ?

Dès ce lundi, petit conseil : sortez les gants et les bonnets ! La responsable : une masse d’air d’origine polaire. Elle arrive chez nous et c’est le tout premier coup de froid de la saison. Une certitude : c’est parti pour durer ! Selon les modèles de prévisions, il pourrait même persister, en Belgique, jusqu’au début du mois de décembre. Mais pas seulement. Une bonne partie du continent européen sera aussi concerné. Et ce, jusqu’à la péninsule ibérique.

Une masse d'air d'origine polaire s'installe chez nous et sur une bonne partie du continent. © Tous droits réservés

Concrètement à quoi faut-il s’attendre ?

Dès ce lundi, la bise, c’est-à-dire le vent de secteur nord-est, va faire chuter le mercure et soufflera entre 30 et 50km/h. Résultat : cette bise va renforcer la sensation de froid. Les valeurs affichées passeront en dessous des moyennes saisonnières : pas plus de 3 à 8 degrés au meilleur de votre lundi. Le tout, au sec.

Pour le reste de la semaine, le froid persiste et signe. Et une nouvelle chute des températures est même prévue pour jeudi. Le ressenti sera bien hivernal digne d’une mi-décembre. A ce moment-là, les valeurs seront bien basses, pas plus de 1 à 5 degrés.