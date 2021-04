La super-lune rose à ne pas confondre avec la lune rousse

La lune rousse a une autre signification

La lune rousse n’a rien à voir avec la couleur orangée qu’elle peut parfois prendre. En fait, cela désigne une période et plus précisément une lunaison, c’est-à-dire l’intervalle de temps entre deux nouvelles lunes.

Pour rappel, la nouvelle lune, c’est la phase où la lune se trouve entre la Terre et le soleil, sa face visible n’est donc pas éclairée.

La lune rousse, c’est la première lunaison après Pâques. Cette année 2021, elle s’étend du 12 avril au 11 mai. A cette époque de l’année, c’est le printemps, les températures augmentent, il fait plus doux (même si les températures étaient souvent en dessous des normales de saison ce mois d’avril).

Dans les jardins, les bourgeons commencent à éclore, la sève monte dans les jeunes pousses, c’est la période de pleine croissance pour les végétaux.

Cependant, si les journées sont plus douces, pendant les nuits, les températures peuvent encore descendre sous la barre du 0° notamment lorsque le ciel est bien dégagé. On a donc de grands écarts de températures entre la nuit et le jour et cela fragilise les végétaux. Une petite rosée, par exemple, déposée sur un bourgeon éclos avec du gel nocturne va se transformer en givre. Et cela peut avoir des conséquences désastreuses sur l’évolution de la plante. La jeune pousse est comme "brûlée" par le gel et prend cette teinte rousse.

Et c’est donc ce roussissement de la plante qui a donné son nom à cette période si particulière et délicate pour les jardins.