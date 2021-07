La semaine se termine sous le soleil avant les orages du weekend

Ce matin, le soleil brillera quasi sans partage sur l’ensemble des régions, avec tout au plus quelques nuages décoratifs du côté des Hautes-Fagnes. On attend déjà, pour la fin de la matinée, 20°C à Ostende et jusqu’à 22°C du côté d’Arlon. Le ciel se voilera un peu cet après-midi depuis la frontière française vers le nord du pays, mais l’ambiance restera lumineuse et agréable. Quelques nuages moutonneront sagement du côté de l’Ardenne. Les températures resteront de saison, on retrouvera 22-23°C pour le littoral et les hauteurs, 25°C pour le Hainaut, Bruxelles ou Liège et 26°C pour Virton. Ce soir et la nuit prochaine, même type de temps avec un ciel voilé mais plutôt étoilé. Minima compris entre 15 et 17°C en moyenne.

3 images © Dreamwall

Demain, samedi, le temps va se gâter. Le ciel se chargera progressivement de nuages via la France, quelques pluies et averses sont déjà possible des Hautes-Fagnes jusqu’à la Flandre Occidentale en passage par Liège ou le Brabant Wallon. Un coup de tonnerre est déjà possible par endroit. Pas de miracle pour l’après-midi : l’instabilité gagnera l’ensemble des régions avec un risque d’ondées à caractère orageux sur tout le territoire. Grêle, coup de vent et fortes pluies sont possible par moment, le tout entrecoupé d’éclaircies. Maxima compris entre 20 et 25°C. Question cumul, on parle généralement de 10mm mais on pourrait monter à 15-20mm sous un orage un peu plus important.

3 images © Dreamwall