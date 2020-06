L’Institut Royal Météorologique a placé tout le territoire en avertissement jaune à partir de ce vendredi après-midi 16 heures jusqu’à ce samedi matin 5 heures car des orages pourront être accompagnés de fortes pluies, de grêle et de bourrasques.

La perturbation remonte de France et personne ne sera épargné (à l’exception du bord de mer) par les averses orageuses parfois violentes. Une fois que cette zone pluvio-orageuse aura quitté notre territoire par la frontière néerlandaise, le temps bien plus calme.

Après les dernières gouttes au petit matin, les éclaircies seront larges et la douceur sera déjà perceptible en matinée.

Demain après-midi : jusqu’à 26 °C à l’ombre

La météo en avertissement jaune : suivez l’arrivée des orages en direct - © Tous droits réservés

Pas moins de 21 °C en Lorraine belge et en Ardenne, 22 °C à la mer avec une brise du large qui limitera la hausse de la température et jusqu’à 26 °C en Campine. En fin de journée, quelques orages de beau temps pourraient se déployer en Ardenne et en Gaume.