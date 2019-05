Une perturbation traversera notre pays d’Ouest en Est et en seconde partie de nuit. De la neige va se mêler à la pluie dès 100 ou 200 mètres d’altitude. Dès 300 mètres, la neige tiendra au sol et sur les sommets, nous pourrions avoir une accumulation de quelques centimètres. Le vent va également se renforcer au passage de cette perturbation.

Demain matin : un réveil aux allures de Noël sur les hauteurs

La météo du week-end : 6°C à 11°C sous les normales de saison

Il faudra attendre la fin de la matinée avant de voir ce manteau neigeux temporaire fondre. A l’arrière de la perturbation, le temps restera instable et des giboulées sont prévues. Autrement dit, nous profiterons de belles éclaircies et lorsque le ciel s’assombrit, une averse de pluie et ou de grésil ponctuera la matinée et l’après-midi.