La météo de ce dimanche sera estivale

Dès ce matin, le soleil sera seul maître à bord. Il y aura entre 17 et 19°.

L'après-midi, les maxima culmineront entre 20 et 24° et même 25° localement.

C'est en moyenne 6° de plus que les normales saisonnières.

La nuit prochaine, une petite perturbation devrait nous atteindre en fin de nuit.

Il y aura entre 7 et 13°.

Demain matin, en fin de matinée quelques gouttes de pluie seront possibles principalement sur le nord-ouest et le nord du pays.

Les thermomètres oscilleront entre 15 et 18°.

Beaucoup de nuages prévus pout l'après-midi avec toujours localement quelques gouttes de pluie possibles.

Il fera toujours très doux avec de 19 à 23°.