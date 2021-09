Avec un peu de chance et de persévérance, il sera possible de repérer Mercure dans les lueurs du crépuscule muni d’une paire de jumelles. Il faudra cependant s’y prendre avant le 10 septembre car après la planète sera trop proche du soleil et ne sera plus observable. C’est ce qui se passe, actuellement, pour Mars, trop proche du soleil, on ne peut pas l’observer.

Par contre, en ce qui concerne Vénus, pas de souci ! Le meilleur moment pour la voir briller semble être une heure après le coucher du soleil, assez bas sur l’horizon dans une orientation ouest-sud-ouest.

Jupiter reste ce mois-ci encore particulièrement brillante, voire l’objet le plus brillant du ciel après la lune. En milieu de nuit, il faut regarder à 30° de hauteur sur l’horizon. Muni de jumelles, on peut facilement observer ses quatre principaux satellites.