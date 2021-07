Un topo sur les planètes visibles ce mois-ci

Vénus © Tous droits réservés Début du mois, le 4 juillet, Mercure atteindra son élongation maximum par rapport au soleil, c’est-à-dire qu’à ce moment-là elle apparaîtra la plus éloignée du soleil et elle sera visible environ une heure et demie avant celui-ci au-dessus de l’horizon est-nord-est. A la fin du mois, elle va plonger vers le soleil et l’horizon et deviendra difficilement repérable sans une paire de jumelles. En juillet, l’étoile du berger restera basse sur l’horizon ouest-nord-ouest, mais Vénus sera encore bien visible le soir au crépuscule, juste après le coucher du soleil. Son éclat important restera d’ailleurs un atout pour la repérer facilement dans les lueurs du crépuscule. En ce qui concerne la planète rouge, dès le milieu du mois, elle ne sera plus visible, à cause de son faible éclat. Il faudra patienter jusqu’à l’automne pour retrouver la planète Mars dans le ciel de l’aube.

Jupiter © Tous droits réservés La plus grande planète du système solaire sera observable pendant une grande partie de la nuit et son éclat sera assez intense. Pour repérer Jupiter, il faudra regarder vers l’est-sud-est, deux heures et demie après le coucher du soleil en début de mois et environ une heure à la fin juillet. Et si vous possédez des jumelles, vous pourrez aisément repérer le disque de la planète et ses quatre plus importants satellites : Io, Europe, Ganymède et Callisto. L’été sera une excellente période pour observer Saturne, elle sera moins brillante que sa voisine Jupiter mais elle sera assez haute dans le ciel, environ à 25° de hauteur. Le 2 juillet, la célèbre planète aux anneaux se lèvera à l’horizon est-sud-est durant le crépuscule dans la constellation du Capricorne.

Du 6 au 8 juillet : la vieille Lune accompagne les Pléiades

Mais de quoi parle-t-on lorsqu’on parle de vieille lune ? Cela n’a en tout cas rien à voir avec l’âge de notre satellite ! Il s’agit simplement d’une ancienne expression pour désigner la lune décroissante, c’est-à-dire la période qui va de la pleine lune à la nouvelle lune. Ce sera le cas du 6 au 8 juillet. Ces jours-là, à l’aube, plus d’une heure avant le lever du soleil, la vieille lune accompagnera l’un des plus beaux amas stellaires de notre ciel situé dans la constellation du Taureau : Les Pléiades. Cet amas magnifique est facilement repérable avec une simple paire de jumelles. Le 6, la lune se situera au-dessous de l’amas et le 8 elle se rapprochera de l’horizon, direction est-nord-est.

Du 11 au 14 juillet : le rendez-vous planétaire de l’été

S’il est un rendez-vous à ne pas manquer en juillet, c’est celui-ci : un magnifique rapprochement apparent entre Vénus et Mars. Ça se passera du dimanche 11 au mercredi 14 juillet, une heure après le coucher du soleil, au-dessus de l’horizon ouest-nord-ouest. Ce spectacle céleste se déroulera assez bas sur l’horizon, il faudra donc que celui-ci soit parfaitement dégagé pour pouvoir en profiter. L’éclat étincelant de Vénus permettra un repérage facile. Il vous faudra alors regarder dans les parages de l’étoile du berger pour essayer de distinguer Mars beaucoup moins brillante. Mais si vous en avez, aidez-vous d’une paire de jumelles pour repérer la planète rouge car elle sera difficile à voir à l’œil nu à cause de la turbulence atmosphérique importante sur l’horizon. Pour couronner le tout, ce rendez-vous planétaire sera accompagné d’un mince croissant lunaire qui deviendra de plus en plus important et de plus en plus haut dans le ciel au fil des jours. Bref, vous en aurez plein les yeux !

Les 24 et 25 juillet : Une pleine lune pour les géantes

Vers la fin du mois, un nouveau rendez-vous est fixé entre la lune et des planètes, les géantes cette fois. Le 24 juillet, c’est la pleine lune et c’est ce soir-là et le lendemain, le 25 juillet dans la soirée que notre satellite accompagnera les planètes géantes, Saturne et Jupiter. Le 24, la Lune se situera sous Saturne et le 25, l’éclatante boule lunaire sera visible près de Jupiter. Pour observer ce spectacle céleste, rendez-vous environ deux heures après le coucher du soleil pour regarder au-dessus de l’horizon sud-est.

L’été, saison propice pour contempler la voie lactée !

11 images Voie lactée © Tous droits réservés