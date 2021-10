Avec l’arrivée de l’automne, les nuits se font de plus en plus longues, c’est donc idéal pour observer le ciel mais n’oubliez pas de bien vous couvrir car les nuits sont aussi de plus en plus fraîches.

Une fois de plus, certaines planètes seront plus visibles que d’autres. Commençons par Mercure, il faudra attendre le 15 du mois pour la repérer à l’aube, à l’horizon côté Est. Vénus quant à elle deviendra de plus en plus éclatante vers la fin octobre et son diamètre apparaîtra de plus en plus grand. Vous ne pourrez pas la rater si vous regardez juste au-dessus de l’horizon Ouest-Sud-Ouest peu après le coucher du soleil.

Ne cherchez pas Mars dans le ciel, on ne pourra pas l’observer de mois-ci.