Un topo sur les planètes visibles ce mois-ci

Pour l'observation de certaines planètes ce mois-ci, ce n'est pas la meilleure période. Mercure sera présente dans le ciel du soir mais il sera quasi impossible de la distinguer car son faible éclat sera noyé dans les lueurs crépusculaires tout près de l'horizon. Quant à Vénus , on la retrouvera également dans le ciel du soir. Mais elle sera de plus en plus basse sur l’horizon ouest. A la mi-août, elle se couchera seulement une heure après le Soleil. Inutile de chercher la planète rouge dans le ciel, ce mois-ci, Mars, de plus en plus proche du Soleil sera carrément inobservable.

Mais nous pourrons tout de même admirer la planète géante. Jupiter se lèvera peu après 22h à l'horizon est-sud-est en début de mois. Le 20, elle sera en opposition, cela signifie que Jupiter, la Terre et le Soleil seront sur la même ligne, Jupiter étant à l'opposé du Soleil. C'est le moment idéal pour l'observer car son diamètre apparent sera assez important et avec des jumelles, on pourra facilement repérer ses principaux satellites. On termine avec Saturne qui sera observable dès le crépuscule jusqu'au lever du Soleil. Proche de Jupiter mais moins brillante que cette dernière, elle est toutefois facilement repérable grâce à sa légère couleur jaune.

Du 10 au 11 août : un croissant lunaire accompagne Vénus dans les lueurs du crépuscule.

Si les conditions météo le permettent, les 10 et 11 août, vous pourrez apercevoir Vénus accompagnée par un fin et délicat croissant lunaire au-dessus de l’horizon ouest. Le 11, le croissant de lune sera un peu plus important et visible juste au-dessus à gauche de l’étoile du berger.

Dans la nuit du 12 au 13 août ne ratez pas les étoiles filantes de l’essaim des Perséides

L'événement astronomique à ne pas rater ce mois-ci, comme chaque année, c'est bien sûr la nuit des étoiles filantes. Quoi de plus magique que de scruter le ciel lors d'une nuit estivale et d'observer les étoiles filantes. Que ce soit pour faire un vœu ou simplement pour la beauté de l'instant. Les étoiles filantes les plus connues sont incontestablement les "Perséides", il s'agit d'un essaim de météores dont les traînées semblent issues de la constellation de Persée, d'où son nom. Mais en fait, ça n'a rien à voir puisque ce sont des débris de la comète Swift-Tuttle qui rencontrent l'atmosphère terrestre généralement entre le 20 juillet et le 25 août avec un pic d'activité dans la nuit du 12 au 13 août. Cette nuit-là, si le ciel est bien dégagé, vous pourriez voir jusqu’à 100 météores à l’heure. Mais comme il s'agit d'un phénomène très furtif et qu'il faut tenir compte de la pollution lumineuse, vous ne pourrez sans doute pas en observer autant. Qu'à cela ne tienne, même admirer une seule étoile filante, ça reste un émerveillement! Certains clubs organisent aussi des soirées d'observation, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la fédération pour en savoir plus. Et si vous désirez vivre cette nuit des étoiles en compagnie de personnes passionnées d'astronomie, sachez que l'Euro Space Center organise des activités dès 16h en collaboration avec certains clubs amateurs.

Du 20 au 21 août : une Lune presque pleine pour l’opposition de Jupiter.