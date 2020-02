L'hiver 2019-2020 sur le podium des hivers les plus doux

A l’aube du mois de mars 2020 lorsque débutera le printemps météorologique, nous pouvons déjà affirmer aujourd’hui en consultant le bilan provisoire de l’Institut Royal Météorologique que cet hiver sera l’un des hivers les plus doux depuis 1981.

Le bilan provisoire à la station d’Uccle pour la période allant du 1er décembre 2019 au 21 février 2020 nous indique une température moyenne de 6,3 °C contre une normale de 3,6 °C. Nous n’allons plus que probablement pas battre le record de l’année 2007 qui fut encore plus doux avec une température moyenne de 6,6 °C sur la période de l’hiver météorologique. L’hiver le plus froid fut l’hiver 1985 avec une température moyenne de 0,6 °C.

Si l’hiver s’arrêtait aujourd’hui, la température maximale moyenne serait de 8,8 °C contre une normale de 6,2 °C. La température minimale moyenne serait de 3,6 °C contre une normale de 1 °C. Ces deux valeurs seraient donc parmi les 5 plus élevées depuis 1981.