L’été à nos portes ce dimanche avec une journée estivale !

C’est parti pour une journée estivale !

On va faire le plein de soleil du matin jusqu’au soir avec un ciel tout bleu ! La fraîcheur présente à l’aube (6° à Spa, 8° sur le sillon Sambre et Meuse et 11° au littoral) sera vite remplacée par de la douceur de saison en fin de matinée avec des températures comprises entre 15 et 19°.