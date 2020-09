L'automne arrive officiellement ce mardi

On l'oublie parfois, le changement de saison est, astronomiquement lié à des moments précis que sont les solstices (éte/hiver) et les équinoxes (printemps/automne). Dès lors, leur date fluctue d'année en année. Cette année 2020, l'équinoxe se produira à 15h30 et 38 secondes ce mardi 22 septembre, nous entrerons à ce moment précis en automne.

Le terme "equinoxe" vient du latin "æquinoctium", qui lie "æequs" (égal) à "nox" (nuit), et désigne le moment où la durée du jour est égale à celle de la nuit.

Le cycle jour/nuit fluctue, allant des jours les plus longs (solstice d'été) aux jours les plus courts (solstice d'hiver) qui sont d'ailleurs les moments précis du passage à l'été et à l'hiver. Entre les deux, deux fois par an, la durée des jours et parfaitement égale à celle des nuits, ce sont les équinoxes de printemps et d'automne qui déterminent les dates officielles du début de ses saisons.

L'équinoxe correspond à moment de l'année où le soleil se trouve au zénith à l'équateur terrestre, la terre se trouve alors à angle droit (en prenant les pôles) avec les rayons du soleil. Le jour et la nuit ont alors la même durée.