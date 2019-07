Juillet : le mois des vagues de chaleur ?

C’est en effet le mois de l’année où on rencontre fréquemment des températures élevées. Et la dernière décade de juillet est en fait la décade la plus chaude de l’été climatologique qui s’étend du 1er juin au 31 août avec une température moyenne à Uccle de 19,0 °C.

Pascal Mormal de l’IRM nous explique pourquoi :

"Même si la durée d’insolation est déjà plus réduite qu’au moment du solstice d’été, les masses d’air situées au-dessus de notre continent ont eu davantage l’occasion de se réchauffer par rapport à la fin du mois de juin. "

Cependant, des vagues de chaleur ont déjà eu lieu en juin, notamment en 1947, année où on a relevé le dernier record de température à Uccle avec 38,8 °C enregistré le 27 juin. Cette valeur a été observée sous abri ouvert et pour l’adapter aux mesures en abri fermé en vigueur depuis 1983, elle a été ramenée à 36,6 °C.

Concernant le mois d’août, les températures maximales peuvent encore grimper mais avec l’allongement de la durée des nuits, les températures minimales ont tendance à fléchir, le risque de vague de chaleur est donc moins important.