Journée venteuse ce mardi

© Meteonews Il a déjà bien plu cette nuit sur une bonne moitié sud du pays et ça se poursuit ce matin. Sous un ciel plombé, la pluie se concentrera encore sur le sud mais n’épargnera personne. Le vent est entrain de se renforcer, il est orienté au secteur sud-ouest et il soufflera en rafales jusqu’à 60 km/h en matinée et pourrait culminer avec des pointes à 80 km/h dans le courant de l’après-midi.

© Meteonews Dès la matinée sur l’ouest et de manière plus répandue l’après-midi, le ciel alternera éclaircies, nuages menaçants avec de fréquentes averses. La douceur est toujours remarquable pour cette période de l’année, on atteindra 7 à 9°C en Ardenne et 10 à 12°C partout ailleurs dans le pays.

Ce soir et la nuit prochaine, encore de la pluie sous un ciel toujours bien bâché, temps un peu plus sec sur l’extrême ouest du territoire. Le vent diminuera un peu par rapport à la journée, les rafales ne dépasseront plus 50 km/h de secteur ouest. Les minima resteront doux : 4 à 7°C.

5 images © Meteonews

Grande douceur dès mercredi

Demain mercredi, encore un temps très très temporairement sec au réveil avant le retour d’une zone de pluie assez active en cours de matinée. Donc, demain matin, ciel plombé et bonnes pluies, le vent de sud sera soutenu mais pas plus de 40 à 50 km/h en rafale. Demain après-midi, la zone de pluie s’évacuera par l’est mais on ne reparlera de temps sec qu’à la nuit tombée. La douceur continue à s’affirmer avec des maxima étonnants : 9 à 11°C en Ardenne et 13 à 15°C ailleurs. Le vent de sud-ouest se renforce à nouveau un petit peu avec des rafales de 60 km/h à l’intérieur des terres et 80 km/h en bord de mer. Jeudi, petite accalmie, journée un peu plus sèche mais toujours fort grise. Par contre les records de douceur vont trembler jeudi avec 12 à 16°C et encore pas mal de vent. Vendredi, nous devrions terminer l’année dans une ambiance encore bien grise, toujours de la douceur, un rien moins que la veille tout de même (10 à 15°C). Et, selon les dernières prévisions à confirmer, nous devrions débuter 2022 avec la journée la plus lumineuse de la semaine : des éclaircies, un temps sec et beaucoup moins venteux et encore 11 à 14°C.

5 images © Meteonews