Journée plus calme ce lundi

© Meteonews Le temps est froid et sec sur la plupart des régions ce matin tandis que l’on observe quelques averses entre pluie et neige fondante sur l’extrême ouest du pays ainsi que dans la région d’Anvers. Prudence sur les Hautes Fagnes et les hauteurs de la Province de Luxembourg où il gèle faiblement et où la neige est encore présente. Du givre ou quelques plaques de glace pourraient vous surprendre ce matin. Cette journée de lundi sera un peu moins chahutée que ces derniers jours avec une météo plutôt calme.

© Meteonews Après la dissipation de la grisaille matinale, on espère quelques éclaircies dignes de ce nom cet après-midi. Il y aura encore quelques giboulées de la région d’Anvers aux Hautes Fagnes. Les températures frémissent légèrement, on gagnera un à localement deux degrés par rapport à hier avec 2 à 7 ou 8°C pour les valeurs maximales. Le vent d’ouest à nord-ouest est modéré avec des rafales jusqu’à 50 km/h en bord de mer.

Ce soir et la nuit prochaine, encore de faibles gelées sur le sud et l’est du pays tandis que le ciel se couvre par l’ouest et déjà quelques pluies à prévoir sur le littoral et l’extrême ouest. Les minima iront de -1 à +6°C.

5 images © Meteonews

Le redoux se confirme dès demain

Demain mardi, une zone pluvio-neigeuse nous arrosera, il s’agira encore de neige temporairement le matin en Ardenne mais au fil des heures, la limite pluie-neige va nettement remonter et un léger redoux s’amorce. En cours d’après-midi, la pluie devrait se substituer aux flocons sur l’Ardenne. Les températures remonteront nettement, on attend 5 à 10 ou 11°C et le vent d’ouest sera modéré partout avec des rafales de 40 à 60 km/h. Temps plus doux mais perturbé pour mercredi avec encore de fréquents passages pluvieux. A priori, un nouveau refroidissement se confirme jeudi et vendredi avec le retour à prévoir d’averses hivernales sur les hauteurs de l’Ardenne.

5 images © Meteonews