Journée de transition ce samedi : Une zone nuageuse traversera notre pays aujourd’hui

Actuellement, le ciel est très nuageux à couvert du littoral au centre du pays avec beaucoup de nuages bas et d’avantage d’éclaircies par contre sur la moitié sud est. Le temps devrait rester sec mais, il n’est pas impossible d’avoir quelques gouttes très localement.

Côté températures, on a 15° au Littoral, 14° à Bruxelles et 12° à St Hubert au lever du jour.